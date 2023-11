Visite guidée à la lanterne 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence, 23 décembre 2023, Saint-Paul-de-Vence.

Saint-Paul-de-Vence,Alpes-Maritimes

Votre rendez-vous de l’hiver : découvrez l’histoire et le patrimoine de Saint-Paul de Vence à la lanterne..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 17:00:00. .

2 rue Grande Office de Tourisme

Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



In winter: Lantern light tour to discover the secret and original places of Saint-Paul de Vence.

Su cita invernal: descubra la historia y el patrimonio de Saint-Paul de Vence a la luz de las linternas.

Ihr Termin im Winter: Entdecken Sie die Geschichte und das Kulturerbe von Saint-Paul de Vence mit der Laterne.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence