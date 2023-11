FESTIVAL INTERNATIONAL DE CHANT A CAPPELLA – BAR’EN VOIX 2 Rue Gilles de Trèves Bar-le-Duc, 30 mai 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Festival international de chant a cappella initié par l’Association EnVoix, qui se produira dans un cadre exceptionnel : le collège Gilles de Trèves, et d’autres lieux à Bar-le-Duc. Un festival unique en France dont la spécialité sera d’entendre des voix sans instruments de musique.

Un événement qui allie la mise en lumière du patrimoine exceptionnel de Bar-le-Duc, datant du 16e siècle, comme ce genre musical, à la musique a capella sous sa forme moderne.. Tout public

Vendredi 2024-05-30 fin : 2024-06-01

2 Rue Gilles de Trèves Collège Gilles de Trèves

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



International a cappella singing festival initiated by the Association EnVoix, to be held in an exceptional setting: the Collège Gilles de Trèves, and other venues in Bar-le-Duc. This festival, unique in France, specializes in hearing voices without musical instruments.

An event that combines the spotlight on Bar-le-Duc’s exceptional 16th-century heritage, like this musical genre, with a capella music in its modern form.

Festival internacional de canto a cappella iniciado por la Asociación EnVoix, que actuará en un marco excepcional: el Collège Gilles de Trèves, y otros lugares de Bar-le-Duc. Se trata de un festival único en Francia, especializado en la audición de voces sin instrumentos musicales.

Un acontecimiento que combina la puesta en valor del excepcional patrimonio de Bar-le-Duc, que se remonta al siglo XVI, como este género musical, con la música a capella en su forma moderna.

Internationales Festival für A-cappella-Gesang, das von der Association EnVoix initiiert wurde und in einem außergewöhnlichen Rahmen stattfindet: im Collège Gilles de Trèves und an anderen Orten in Bar-le-Duc. Ein in Frankreich einzigartiges Festival, dessen Spezialität es sein wird, Stimmen ohne Musikinstrumente zu hören.

Ein Ereignis, das die Beleuchtung des außergewöhnlichen Kulturerbes von Bar-le-Duc aus dem 16. Jahrhundert, wie diese Musikrichtung, mit A-cappella-Musik in ihrer modernen Form verbindet.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT SUD MEUSE