Stage Bachata et soirée SBK au café français 2 Rue Gevrey Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Vesoul Stage Bachata et soirée SBK au café français 2 Rue Gevrey Vesoul, 12 janvier 2024, Vesoul. Vesoul Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:00:00

fin : 2024-01-12 . Klad Events Salsa vous propose un stage de BACHATA sur inscription. Ce stage sera suivit d’une soirée salsa bachata Kizomba gratuite à partir de 21h. .

2 Rue Gevrey Vesoul

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL Détails Catégories d’Évènement: Haute-Saône, Vesoul Autres Code postal 70000 Lieu 2 Rue Gevrey Adresse 2 Rue Gevrey Vesoul Ville Vesoul Departement Haute-Saône Lieu Ville 2 Rue Gevrey Vesoul Latitude 47.62372 Longitude 6.15717 latitude longitude 47.62372;6.15717

2 Rue Gevrey Vesoul Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vesoul/