MARCHÉ DE NOËL – METZ – LOCAL ET ÉTHIQUE 2 rue Georges Ducrocq Metz, 3 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Capentreprendre co-organise, aux côtés d’ Etap’HABITAT, la 3ème édition du Marché de Noël Local et Éthique ! Venez rencontrer les artisans locaux qui y exposent et découvrir leurs créations artisanales pour remplir votre huche de cadeaux. Tout public

Samedi 2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-09 16:30:00. 0 EUR.

2 rue Georges Ducrocq

Metz 57070 Moselle Grand Est



Capentreprendre and Etap’HABITAT are co-organizing the 3rd edition of the Local and Ethical Christmas Market! Come and meet the local artisans exhibiting and discover their handcrafted creations to fill your hutch with gifts

Capentreprendre coorganiza, junto con Etap’HABITAT, la 3ª edición del Mercado de Navidad Local y Ético Venga a conocer a los artesanos locales que expondrán y descubra sus creaciones hechas a mano para llenar su conejera de regalos

Capentreprendre ist an der Seite von Etap’HABITAT Mitorganisator des dritten lokalen und ethischen Weihnachtsmarkts! Treffen Sie die lokalen Handwerker, die dort ausstellen, und entdecken Sie ihre handgefertigten Kreationen, mit denen Sie Ihren Geschenkekorb füllen können

Mise à jour le 2023-11-29 par AGENCE INSPIRE METZ