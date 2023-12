Marché Gourmand Nocturne 2 Rue Gabriel Voisin Reims, 15 décembre 2023 18:00, Reims.

Pour cet événement, plus de 20 exposants de la région seront présents pour vous partager leur savoir-faire, leur histoire et bien sûr, pour vous faire déguster leurs produits.

De quoi faire votre shopping et le plein d’idées cadeaux avant les fêtes !

Décembre oblige, nous vous accueillerons dans une ambiance de Noël, chaleureuse et conviviale. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas notre hôtel et notre restaurant, ce sera pour vous, l’occasion de découvrir notre univers !.

2 Rue Gabriel Voisin Mercure Reims Parc des Expositions

Reims 51100 Marne Grand Est



For this event, over 20 exhibitors from the region will be on hand to share their know-how, their history and, of course, to let you taste their products.

There’s plenty of time for shopping and gift ideas before the festive season!

In December, we’ll be welcoming you in a warm and friendly Christmas atmosphere. And for those of you who don’t know our hotel and restaurant, this will be your chance to discover our world!

En esta ocasión, más de 20 expositores de la región compartirán con usted su saber hacer, su historia y, por supuesto, le permitirán degustar sus productos.

Es el lugar perfecto para hacer sus compras y abastecerse de ideas para regalos antes de las fiestas

En diciembre, le daremos la bienvenida en un ambiente navideño cálido y acogedor. Y para aquellos que no conozcan nuestro hotel y restaurante, ¡ésta será su oportunidad de descubrir nuestro mundo!

Bei dieser Veranstaltung werden mehr als 20 Aussteller aus der Region anwesend sein, um Ihnen ihr Know-how, ihre Geschichte und natürlich auch ihre Produkte zum Probieren anzubieten.

So können Sie vor den Feiertagen einkaufen und sich mit Geschenkideen eindecken!

Dezember verpflichtet, werden wir Sie in einer weihnachtlichen, warmen und gemütlichen Atmosphäre empfangen. Und für diejenigen, die unser Hotel und unser Restaurant noch nicht kennen, ist dies die Gelegenheit, unsere Welt zu entdecken!

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme du Grand Reims