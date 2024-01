Mes premiers pas au crochet 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, samedi 27 janvier 2024.

Montargis Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-27

fin : 2024-01-31

Venez vous initier au crochet lors des ateliers organisés par la médiathèque.

Le crochet est une activité qui a la cote et qui revient en force. C’est facile et ludique.

Cet atelier s’adresse aux débutant(e)s. À votre rythme, vous apprendrez les bases et pourrez ensuite créer des ouvrages variés. Apporter un crochet n°4 minimum et une pelote de coton ou fil acrylique de couleur claire, de la taille correspondante. Cet atelier s’adresse aux débutants.

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-29 par OT MONTARGIS