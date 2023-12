Le Quatuor Akilone & Florent Pujuila – Sortir 2023/2024 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 26 janvier 2024, Montargis.

Montargis Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26

Venez assister au concert du Quatuor Akilone et Florent Pujuila..

Les Concerts de Poches accompagnent le Quatuor Akilone depuis ses débuts. Eblouissante de maturité, ces jeunes musiciennes forment un quatuor reconnu pour son élégance, sa générosité, sa vision poétique et profonde, qui a remporté le 1er prix du concours international de Bordeaux. Elles sont accompagnées de Florent Pujuila, clarinette solo de l’Orchestre de chambre de Paris.

21 EUR.

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



