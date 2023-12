Café ciné #1 : La Nuit au musée de Shawn Levy (2006) 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Catégories d’Évènement: Loiret

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis

Début : 2024-01-25 16:00:00

fin : 2024-01-25 18:00:00 Participez au premier café-ciné de l’année avec le film « La Nuit au musée » de Shawn Levy (2006)..

Participez au premier café-ciné de l’année avec le film « La Nuit au musée » de Shawn Levy (2006).

Le Muséum d’Histoire Naturelle renferme dans ses murs un secret mystérieux et stupéfiant que Larry, nouveau gardien de sécurité, ne va pas tarder à découvrir avec affolement : la nuit, toutes les expositions prennent vie ! Le chaos est total ! Larry pourra-t-il remettre de l’ordre dans ses collections et sauver le musée ? .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

