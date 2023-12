La 100ème rencontre du café philo 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 19 janvier 2024, Montargis.

Montargis Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19 21:00:00

Venez assister au 100ème café philo qui se déroulera à la médiathèque..

Venez assister au 100ème café philo qui se déroulera à la médiathèque.

Le Café Philo de Montargis fête ce mois-ci sa 100è rencontre et elle la fête à la Médiathèque ! Venez débattre et échanger dans une atmosphère détendue et conviviale.

.

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-26 par OT MONTARGIS