J’ai dormi près d’un arbre 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 17 janvier 2024, Montargis.

Montargis Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 18:00:00

fin : 2024-01-17

Après plus de deux ans de tour de France à pied et en chansons, 10 000 kilomètres de marche et près de 400 concerts, Manu Galure a des histoires à chanter. Les histoires ressemblent aux musiques et aux sonorités qui les accompagnent, étranges et amusantes, grinçantes et pleine de malice.

21 EUR.

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



