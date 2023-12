Concert : Jean-Paul Luna et Camille Nancy 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 12 janvier 2024, Montargis.

Montargis Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:00:00

fin : 2024-01-12

Concert de Jean-Paul Luna et Camille Nancy qui vont vous faire découvrir Ludwig van Beethoven, César Franck et Gabriel Fauré..

Concert de Jean-Paul Luna et Camille Nancy qui vont vous faire découvrir Ludwig van Beethoven, César Franck et Gabriel Fauré.

Professeurs de piano et de violon au Conservatoire de Montargis qui vous feront redécouvrir Ludwig van Beethoven, César Franck et Gabriel Fauré.

.

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-26 par OT MONTARGIS