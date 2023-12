Les conversations de la médiathèque 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Catégories d’Évènement: Loiret

Début : 2024-01-12 14:00:00

2024-01-12 14:00:00 à 15:00:00

Vous apprenez le français ? Venez participer aux conversations de la médiathèque.

La médiathèque propose aux personnes en cours d’apprentissage de la langue française de venir se retrouver autour d’un café pour échanger sur divers sujets. L’occasion de pratiquer la langue de manière décontractée et conviviale. .

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

