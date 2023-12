Concert – Mégaswing 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 11 janvier 2024, Montargis.

Montargis Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 20:00:00

fin : 2024-01-11

Mille et une fêtes présente le concert de Mégaswing..

Dans les années quatre-vingt-dix, Mégaswing a embrasé bien des nuits parisiennes avec son jazz-funky chauffé à blanc et ses blues incandescents. Trois albums en portent la brulure. Puis le feu se consuma mais jamais ne s’éteignit complètement. Ses braises sont toujours prêtes à rallumer la flamme attisée par le chef pyromane, le batteur Stéphane Roger. Ce soir encore c’est le feu sacré qu’il ranimera avec ses camarades : César Pastre (orgue), Pierre Louis « Pilou » Cas (Saxophone).

15 EUR.

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par OT MONTARGIS