Début : 2024-01-05 20:00:00

Venez assisterau concert de Jartel, un trio orléanais..

Venez assisterau concert de Jartel, un trio orléanais.

Ce trio orléanais surprend en mêlant des sonorités modernes aux instruments acoustiques tels que la contrebasse ou l’alto et offre au public des compositions percutantes sublimées par des textes d’une rare justesse… Un savant mélange qui trouve sa place entre Brassens, Eddy de Pretto, Damien Saez et Noir Désir en somme ! Impossible de rester de marbre face à l’énergie communicative de ces 3 musiciens ! Un Rap’N’Roll français à la sauce électro ! .

