kawaï : Une histoire de gourmandise 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 4 janvier 2024, Montargis.

La médiathèque de l’AME organise une session dessin à la façon kawaï..

Qu’ont en commun Pikachu, Hello Kitty et Monkichi ? Ce sont des personnages kawaï (mignons en japonais). De grands yeux, un petit nez, une petite bouche et des couleurs tendres. Venez dessiner gâteaux, glaces et autres friandises sucrées salées à la façon kawaï. A partir de 6 ans.

