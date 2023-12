Première séance 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Catégories d’Évènement: Loiret

Début : 2024-01-03 16:00:00

fin : 2024-01-03 16:45:00 La médiathèque de l’AME organise « première séance » avec comme thématique la famille..

La famille est au cœur de ces 4 dessins animés. Il y a aussi de la fête dans l’air, Noël et le réveillon ne sont pas loin… A partir de 5 ans. .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

