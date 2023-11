A vous de jouer 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 23 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Libérez le joueur qui est en vous ! Jeux de dés, de cartes, de stratégie et jeux de rôle seront au rendez-vous pour vous faire passer un moment de détente et de convivialité !.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 18:00:00. .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Unleash your inner gambler! Dice games, card games, strategy games and role-playing games will all be on hand to help you enjoy a relaxing and convivial moment!

Dé rienda suelta al jugador que lleva dentro Juegos de dados, de cartas, de estrategia y de rol le harán pasar un rato relajado y agradable

Entfesseln Sie den Spieler in Ihnen! Würfel-, Karten- und Strategiespiele sowie Rollenspiele stehen auf dem Programm, damit Sie eine entspannte und gesellige Zeit verbringen können!

Mise à jour le 2023-11-03 par OT MONTARGIS