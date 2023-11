Café ciné #12 : Premier contact de Denis Villeneuve (2017) 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 21 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus de l’espace surgissent sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de comprendre leurs intentions..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 18:00:00. .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



When mysterious spacecraft appear on Earth, a team of experts led by linguist Louise Banks is assembled to understand their intentions.

Cuando aparecen en la Tierra misteriosas naves espaciales procedentes del espacio exterior, se reúne un equipo de expertos dirigido por la lingüista Louise Banks para comprender sus intenciones.

Als mysteriöse Raumschiffe aus dem All auf der Erde auftauchen, wird ein Team von Experten unter der Leitung der Linguistin Louise Banks zusammengestellt, um ihre Absichten zu ergründen.

