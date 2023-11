Dys’cutons : café rencontre 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 16 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Parlons ensemble des troubles dys, au quotidien. Les bibliothécaires du réseau Agorame vous présenteront une sélection de documents et d’outils, des ressources en ligne pour vous aider, les petits trucs qui peuvent soulager….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Let’s talk about dys disorders in everyday life. The librarians of the Agorame network will present a selection of documents and tools, online resources to help you, little tricks that can relieve…

Hablemos de la dislexia en la vida cotidiana. Bibliotecarios de la red Agorame presentarán una selección de documentos y herramientas, recursos en línea para ayudarte, pequeños trucos que pueden ayudar…

Lassen Sie uns gemeinsam über dysfunktionale Störungen im Alltag sprechen. Die Bibliothekarinnen des Agorame-Netzwerks stellen Ihnen eine Auswahl an Dokumenten und Hilfsmitteln vor, Online-Ressourcen, die Ihnen helfen können, kleine Tricks, die Erleichterung bringen können…

Mise à jour le 2023-11-03 par OT MONTARGIS