Atelier furoshiki 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 13 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Originaire du Japon, le furoshiki permet de créer des emballages personnalisés. Une façon originale de recycler ses foulards et autres tissus..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:00:00. .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Originating in Japan, furoshiki can be used to create personalized packaging. An original way to recycle scarves and other fabrics.

Originario de Japón, el furoshiki permite crear embalajes personalizados. Una forma original de reciclar bufandas y otros tejidos.

Das aus Japan stammende Furoshiki ermöglicht es, individuelle Verpackungen herzustellen. Eine originelle Art, Ihre Schals und andere Stoffe zu recyceln.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT MONTARGIS