Heure musicale 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 13 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand) se lancent en public, tous les styles y seront représentés..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 19:30:00. .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Students from the Montargis Conservatory (from the youngest to the oldest) launch their careers in public, with all styles represented.

Los alumnos del Conservatorio de Montargis (desde los más pequeños hasta los más mayores) actuarán en público, con representación de todos los estilos.

Die Schüler des Konservatoriums von Montargis (vom Kleinsten bis zum Größten) wagen sich an die Öffentlichkeit, wobei alle Stilrichtungen vertreten sind.

