Atelier granny square #2 : Perfectionnement 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 9 décembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Le carré granny ou granny square est un des musts du crochet. Vous savez réaliser des granny squares. En rond, en cœur…, nous vous proposons de découvrir de nouvelles formes et des idées de créations tendances..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



The granny square is one of crochet’s musts. You know how to make granny squares. Round, heart-shaped… we invite you to discover new shapes and ideas for trendy creations.

El cuadrado de la abuela es uno de los imprescindibles del ganchillo. Ya sabes cómo hacer cuadrados de la abuela. Redondos, en forma de corazón… te invitamos a descubrir nuevas formas e ideas para creaciones a la última.

Das Granny Square oder Granny Square ist eines der Musts beim Häkeln. Sie wissen, wie man Granny Squares herstellt. Ob rund oder herzförmig, wir zeigen Ihnen neue Formen und Ideen für trendige Kreationen.

