Café philo à la médiathèque 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 24 novembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Venez participer au café philo à la médiathèque..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:00:00. .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Join us for a café philo at the media library.

Venga a participar en el café filo en la biblioteca multimedia.

Nehmen Sie am Café philo in der Mediathek teil.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT MONTARGIS