Les conversations de la médiathèque 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 17 novembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

La médiathèque propose aux personnes en cours d’apprentissage de la langue française de venir se retrouver autour d’un café pour échanger sur divers sujets..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 20:15:00. .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



The mediatheque invites people learning the French language to join us for a coffee and a chat on a range of subjects.

La mediateca ofrece a las personas que están aprendiendo francés la posibilidad de reunirse para tomar un café y hablar de diversos temas.

Die Mediathek bietet Menschen, die gerade die französische Sprache lernen, die Möglichkeit, sich bei einem Kaffee zu treffen und sich über verschiedene Themen auszutauschen.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT MONTARGIS