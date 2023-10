Goûter lecture 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 3 novembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Histoires pour les 7 ans et plus, parce que les histoires, c’est aussi pour les grands..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 17:00:00. .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Stories for ages 7 and up, because stories are for grown-ups too.

Cuentos para mayores de 7 años, porque los cuentos también son para los mayores.

Geschichten für Kinder ab 7 Jahren, denn Geschichten sind auch für die Großen da.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT MONTARGIS