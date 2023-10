Concert – Les Escrocs 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 2 novembre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

c’est un show décalé, poétique, et drôle, des rimes et des mélodies joliment troussées avec humour et swing.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . 15 EUR.

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



it’s a quirky, poetic and funny show, rhymes and melodies beautifully crafted with humor and swing

es un espectáculo fuera de lo común, poético y divertido, con rimas y melodías bellamente elaboradas con humor y swing

das ist eine schräge, poetische und witzige Show, Reime und Melodien, die mit Humor und Swing hübsch verpackt sind

Mise à jour le 2023-10-28 par OT MONTARGIS