Mes premiers pas au crochet 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 21 octobre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Venez vous initier au crochet..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and learn how to crochet.

Ven a probar el ganchillo.

Kommen Sie und lernen Sie das Häkeln kennen.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT MONTARGIS