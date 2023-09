Concert – David Hermlin trio 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 15 octobre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Venez assister au concert de David Hermlin, un chanteur, batteur et danseur..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . 17 EUR.

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and enjoy a concert by David Hermlin, a singer, drummer and dancer.

Venga a disfrutar de un concierto de David Hermlin, cantante, batería y bailarín.

Erleben Sie ein Konzert des Sängers, Schlagzeugers und Tänzers David Hermlin.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT MONTARGIS