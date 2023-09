A vous de jouer – spécial généalogie 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 7 octobre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Venez libérer le joueur qui est en vous avec des jeux de dés, de cartes, de stratégie etc….

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Come and unleash your inner gamer with games of dice, cards, strategy and more…

Ven y da rienda suelta al jugador que llevas dentro con juegos de dados, cartas, estrategia y mucho más…

Kommen Sie und befreien Sie den Spieler in Ihnen mit Würfel-, Karten-, Strategiespielen etc.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT MONTARGIS