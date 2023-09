Les Meatles 2 Rue Franklin Roosevelt Montargis, 5 octobre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Sans tomber dans la copie conforme, ce trio revisite leurs tubes avec une complicité et un enthousiasme communicatif..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . 15 EUR.

2 Rue Franklin Roosevelt

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Without falling into the trap of copying, this trio revisits their hits with infectious enthusiasm and complicity.

Sin ser calcos, este trío revisita sus éxitos con un entusiasmo y una complicidad contagiosos.

Ohne in eine exakte Kopie zu verfallen, interpretiert dieses Trio ihre Hits mit einer Komplizenschaft und einem ansteckenden Enthusiasmus neu.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT MONTARGIS