VISITE COMMENTÉE DU CHÂTEAU DE PORNIC 2 rue Fernand de Mun Pornic, 4 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

VISITE COMMENTÉE: DE LA FORTERESSE MÉDIÉVALE AU CHÂTEAU BALNÉAIRE

Envie de visiter l’intérieur du château de Pornic, ce patrimoine emblématique de la cité pornicaise ?

Suivez un guide en costume, ou le châtelain… qui vous ouvrent ses portes, les week-ends à partir de mi-avril, du mercredi au d.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

2 rue Fernand de Mun

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



GUIDED TOUR: FROM MEDIEVAL FORTRESS TO SEASIDE CASTLE

Would you like to visit the interior of the Château de Pornic, one of Pornic’s most emblematic buildings?

Follow a guide in costume, or the chatelain… who will open his doors to you, on weekends from mid-April, from Wednesday to Sunday

VISITA GUIADA: DE FORTALEZA MEDIEVAL A CASTILLO COSTERO

¿Le gustaría visitar el interior del castillo de Pornic, uno de los edificios más emblemáticos de Pornic?

Siga a un guía disfrazado, o al chatelain… que le abrirá sus puertas los fines de semana a partir de mediados de abril, de miércoles a viernes

GEFÜHRTE BESICHTIGUNG: VON DER MITTELALTERLICHEN FESTUNG ZUM STRANDSCHLOSS

Haben Sie Lust, das Innere des Schlosses von Pornic zu besichtigen, dieses symbolträchtige Erbe der Stadt Pornicaise?

Folgen Sie einem kostümierten Führer oder dem Schlossherrn, der Ihnen die Türen an den Wochenenden ab Mitte April und von Mittwoch bis Donnerstag öffnet

