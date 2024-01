Café photo construire une image 2 Rue Ferme Le Peux Lathus-Saint-Rémy, 20 janvier 2024, Lathus-Saint-Rémy.

Lathus-Saint-Rémy Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 17:00:00

Construire une image, composition, lumière et usages.

**Café photo construire une image.**

Examen des principes de composition, de lumières et usages de l’image.

**Programme :**

10h00 Café photo présentation de l’image.

12h00 Pause panier

14h00 Balade photo aux Landes de St-Marie

17h00 clôture du café

**Lieu :** Ferme pédagogique du CPIE Val de Gartempe

Village du Peu 86500 Lathus St-Rémy

**Ouvert à tous sur réservation**

.

2 Rue Ferme Le Peux CPIE Val de Gartempe

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine



