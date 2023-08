Soirée scintillante 2 Rue Fauquet Fichet Bolbec, 15 septembre 2023, Bolbec.

Bolbec,Seine-Maritime

Le vendredi 15 septembre, dès 18h, la Chapelle Sainte Anne s’illuminera !

A cette occasion, (re)découvrez la restauration des vitraux mais également l’édifice.

Vous aurez également l’occasion de goûter des produits du terroir pendant que le duo « SolYann » animera la soirée..

2023-09-15 18:00:00 fin : 2023-09-15 22:00:00. .

2 Rue Fauquet Fichet Eglise Sainte-Anne

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



On Friday, September 15, starting at 6pm, the Chapelle Sainte Anne will be illuminated!

Take the opportunity to (re)discover the restoration of the stained glass windows and the building itself.

You’ll also have the chance to taste local produce, while the « SolYann » duo entertain the evening.

El viernes 15 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, la Chapelle Sainte Anne se iluminará

Aproveche la ocasión para (re)descubrir la restauración de las vidrieras y el propio edificio.

También podrá degustar productos locales mientras el dúo « SolYann » ameniza la velada.

Am Freitag, den 15. September, wird die Kapelle Sainte Anne ab 18 Uhr beleuchtet!

Bei dieser Gelegenheit können Sie die Restaurierung der Kirchenfenster, aber auch das Gebäude selbst (wieder) entdecken.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, regionale Produkte zu probieren, während das Duo « SolYann » den Abend musikalisch umrahmt.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche