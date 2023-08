Bourse aquariophile 2 rue Emmanuel Dupuy Saint-Astier, 1 octobre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

5ème édition : Eau douce, bassin, eau de mer. Buvette et restauration sur place avec « Les Délices d’Anaïs ». Tombola.

10h-16h30, salle des fêtes. Entrée gratuite

SAPA, renseignements et inscriptions : 07 70 10 22 97.

2 rue Emmanuel Dupuy Salle des fêtes

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



5th edition: freshwater, pond, seawater. Refreshment bar and on-site catering with « Les Délices d?Anaïs ». Tombola.

10am-4.30pm, salle des fêtes. Free admission

SAPA, information and registration: 07 70 10 22 97

5ª edición: agua dulce, piscina, agua de mar. Refrescos y catering in situ con « Les Délices d’Anaïs ». Tómbola.

de 10.00 a 16.30 h, sala del pueblo. Entrada gratuita

SAPA, información e inscripción: 07 70 10 22 97

5. Ausgabe: Süßwasser, Teich, Meerwasser. Getränke und Speisen vor Ort mit « Les Délices d’Anaïs ». Tombola.

10h-16h30, Festsaal. Kostenloser Eintritt

SAPA, Informationen und Anmeldungen: 07 70 10 22 97

