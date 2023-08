Concert : Aurélien Vivos « De l’ombre à la lumière » 2 rue Edmond Blanc Deauville, 2 juin 2024, Deauville.

Deauville,Calvados

Depuis sa victoire dans l’émission « The Voice », Aurélien Vivos vit un véritable conte de fée. Son histoire a ému la France entière et tous les journaux français ont relaté l’exploit de cet ex-magasinier du Sud-Ouest de la France.

Aujourd’hui, il nous chante les plus belles voix : Céline Dion, Luciano Pavarotti, Maria Callas, Andrea Bocelli, Florent Pagny, Daniel Balavoine, Jacques Brel, Edith Piaf et bien d’autres encore..

2024-06-02 16:00:00

2 rue Edmond Blanc Casino Barrière Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Since winning « The Voice », Aurélien Vivos has been living a veritable fairytale. His story has moved the whole of France, and all the French newspapers have reported on the feat of this ex-shopkeeper from south-west France.

Today, he sings the most beautiful voices: Céline Dion, Luciano Pavarotti, Maria Callas, Andrea Bocelli, Florent Pagny, Daniel Balavoine, Jacques Brel, Edith Piaf and many others.

Desde que ganó « La Voz », Aurélien Vivos vive un auténtico cuento de hadas. Su historia ha conmovido a toda Francia, y todos los periódicos franceses se han hecho eco de la hazaña de este antiguo tendero del suroeste de Francia.

Hoy canta las voces más bellas: Céline Dion, Luciano Pavarotti, Maria Callas, Andrea Bocelli, Florent Pagny, Daniel Balavoine, Jacques Brel, Edith Piaf y muchos otros.

Seit seinem Sieg in der Castingshow « The Voice » lebt Aurélien Vivos ein wahres Märchen. Seine Geschichte hat ganz Frankreich bewegt und alle französischen Zeitungen berichteten über die Heldentat dieses ehemaligen Lagerarbeiters aus dem Südwesten Frankreichs.

Heute singt er uns die schönsten Stimmen vor: Céline Dion, Luciano Pavarotti, Maria Callas, Andrea Bocelli, Florent Pagny, Daniel Balavoine, Jacques Brel, Edith Piaf und viele andere.

