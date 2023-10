« Don Quichotte » par le Grand Ballet de Kiev 2 rue Edmond Blanc Deauville, 28 janvier 2024, Deauville.

Deauville,Calvados

Don Quichotte est l’une des œuvres les plus prestigieuses de l’histoire de la danse classique. Interprété par les plus grandes stars de ballet, Don Quichotte est l’un des sommets dans l’art de la danse. Le ballet mêle l’intrigue amoureuse de la jeune Quiterie (Kitri) et du barbier Basile à l’odyssée du « chevalier à la triste figure ». Don Quichotte, un vieux chevalier excentrique obsédé par l’idéal de la chevalerie, est hanté par la vision d’un amour utopique, Dulcinée. Le ballet est composé d’épisodes célèbres comme la rencontre avec les comédiens ambulants, la bataille contre les moulins à vent et le célèbre « pas de deux » de Don Quichotte et Kitri, plein de virtuosité, devenu cheval de bataille pour les étoiles classiques.

Noureev réalisa la première version intégrale du ballet en occident selon la chorégraphie de Marius Petipa. D’ailleurs, sans « Don Quichotte » il n’y aurait pas de Noureev dont le talent fut découvert par l’occident à l’occasion de ce ballet, l’un de ses rôles fétiches et dont il réalisera le film. Le chorégraphe, Petipa, propose ici une chorégraphie pleine de couleur et de vigueur. La musique du compositeur autrichien Léon Minkus, alterne mélodies aériennes et ensembles hispanisants, le tout traversé par une énergie bouillonnante d’inspiration, joyeuse et entraînante. Avec Don Quichotte, nous sommes dans l’âge d’or du ballet classique.

Quant au Grand Ballet de Kiev, ses solistes se produisent avec succès sur les meilleures scènes : celles du Bolchoï, de la Scala, du Grand Opéra de Paris, du Metropolitan Opéra. Dans le monde entier, on admire la maîtrise des artistes du Ballet de Kiev..

2024-01-28 16:00:00 fin : 2024-01-28 . .

2 rue Edmond Blanc Casino Barrière Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Don Quixote is one of the most prestigious works in the history of classical dance. Performed by the greatest ballet stars, Don Quixote is one of the pinnacles of the art of dance. The ballet combines the love story of the young Quiterie (Kitri) and the barber Basile with the odyssey of the « knight with the sad face ». Don Quixote, an eccentric old knight obsessed with the ideal of chivalry, is haunted by a vision of utopian love, Dulcinea. The ballet features famous episodes such as the meeting with the travelling comedians, the battle against the windmills and Don Quixote and Kitri’s famous « pas de deux », full of virtuosity that has become a workhorse for classical stars.

Nureyev created the first complete version of the ballet in the West, choreographed by Marius Petipa. Indeed, without « Don Quixote », there would be no Nureyev, whose talent was discovered by the West in this ballet, one of his favorite roles, and for which he made the film. Choreographer Petipa’s choreography is full of color and vigor. The music, by Austrian composer Léon Minkus, alternates between ethereal melodies and Hispanic ensembles, with a bubbling energy of inspiration, joy and drive. Don Quixote takes us back to the golden age of classical ballet.

As for the Kiev Grand Ballet, its soloists perform successfully on the best stages: those of the Bolshoi, La Scala, the Grand Opéra de Paris and the Metropolitan Opera. The mastery of the Kiev Ballet’s artists is admired the world over.

Don Quijote es una de las obras más prestigiosas de la historia de la danza clásica. Interpretado por las más grandes estrellas del ballet, Don Quijote es una de las cumbres del arte de la danza. El ballet combina la historia de amor de la joven Quiterie (Kitri) y el barbero Basile con la odisea del « caballero de la cara triste ». Don Quijote, un viejo caballero excéntrico obsesionado con el ideal caballeresco, es perseguido por una visión del amor utópico, Dulcinea. El ballet cuenta con episodios famosos como el encuentro con los cómicos ambulantes, la batalla contra los molinos de viento y el famoso « pas de deux » de Don Quijote y Kitri, lleno de virtuosismo que se ha convertido en un caballo de batalla para las estrellas clásicas.

Nureyev creó la primera versión completa del ballet en Occidente, basada en la coreografía de Marius Petipa. De hecho, sin « Don Quijote » no existiría Nureyev, cuyo talento descubrió Occidente en este ballet, uno de sus papeles favoritos, y para el que hizo la película. El coreógrafo, Petipa, ofrece aquí una coreografía llena de color y vigor. La música, del compositor austriaco Léon Minkus, alterna melodías etéreas con conjuntos hispánicos, todo ello impulsado por una burbujeante energía de inspiración, alegría y empuje. Don Quijote nos transporta a la edad de oro del ballet clásico.

En cuanto al Gran Ballet de Kiev, sus solistas han actuado con éxito en los mejores escenarios: los del Bolshoi, La Scala, la Gran Ópera de París y la Ópera Metropolitana. La maestría de los artistas del Ballet de Kiev es admirada en todo el mundo.

Don Quixote ist eines der prestigeträchtigsten Werke in der Geschichte des klassischen Tanzes. Von den größten Ballettstars interpretiert, ist Don Quixote einer der Höhepunkte der Tanzkunst. Das Ballett verbindet die Liebesintrige der jungen Quiterie (Kitri) und des Barbiers Basile mit der Odyssee des « Ritters von der traurigen Gestalt ». Don Quijote, ein alter, exzentrischer Ritter, der vom Ideal des Rittertums besessen ist, wird von der Vision einer utopischen Liebe, Dulcinea, verfolgt. Das Ballett besteht aus berühmten Episoden wie der Begegnung mit den fahrenden Schauspielern, dem Kampf gegen die Windmühlen und dem berühmten « Pas de deux » von Don Quixote und Kitri, voller Virtuosität, der zum Steckenpferd der klassischen Sterne wurde.

Nurejew führte die erste vollständige Version des Balletts im Westen nach der Choreografie von Marius Petipa auf. Ohne « Don Quixote » gäbe es übrigens keinen Nurejew, dessen Talent im Westen durch dieses Ballett entdeckt wurde, das eine seiner Lieblingsrollen war und zu dem er auch Regie führte. Der Choreograph Petipa bietet hier eine farbenfrohe und kraftvolle Choreographie. Die Musik des österreichischen Komponisten Léon Minkus wechselt zwischen luftigen Melodien und hispanischen Ensembles, alles durchdrungen von einer sprudelnden Energie der Inspiration, fröhlich und mitreißend. Mit Don Quixote befinden wir uns im goldenen Zeitalter des klassischen Balletts.

Das Große Ballett von Kiew und seine Solisten treten erfolgreich auf den besten Bühnen auf: dem Bolschoi-Theater, der Scala, der Grand Opéra de Paris und der Metropolitan Opera. Auf der ganzen Welt wird die Meisterschaft der Künstler des Kiewer Balletts bewundert.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité