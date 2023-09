Dîner-spectacle : « Tribute to » 2 rue Edmond Blanc Deauville, 20 janvier 2024, Deauville.

Deauville,Calvados

Le Casino Barrière Deauville vous ouvre sa scène Barrière dans le cadre majestueux du salon des Ambassadeurs pour des soirées festives rythmées par les chansons incontournables. Entre disco, motown et latino… des shows en live à vivre intensément.

DISCO – 20 janvier, 24 février, 6 avril, 18 mai, 20 juillet, 19 octobre, 9 novembre, 7 décembre

Retrouvez la fièvre des années 1970-1980 ! C’est le règne du strass et des paillettes, d’une fête insouciante sous le rythme des plus gros tubes de l’époque : « Boogie wonderland », « I will survive », « Can’t take my eyes », « Born to be alive », « Y.M.C.A. », « Sex machine », « Babylone », « Sunny », « Raspoutine », « Daddy cool », Jackson five, Abba… L’interprétation époustouflante des huit artistes donne le ton d’une soirée pleine de promesses, de surprises et d’exubérance.

MOTOWN – 3 février, 16 mars, 20 avril, 8 juin, 17 août, 26 octobre, 14 décembre

Un spectacle musical incroyable interprété en live par quatre artistes qui rendent hommage au Motown et à sa culture afro-américaine à travers les plus grands tubes des années 1970-1980 : Les Suprêmes, Aretha Franklin, Diana Ross, Jackson Five, The Temptations…

LATINO – 14 février, 31 mars, 4 mai, 29 juin, 14 septembre, 23 novembre, 30 novembre, 21 décembre

Dans une ambiance 100% caliente venez retrouver le parfum Latino de vos soirées d’été.

L’animation incroyable interprétée par nos 7 artistes vous fera voyager à travers les plus grands tubes Latinos de ces dernières années : Shakira, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Marc Antony, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Compay Segundo, Juan Luis Guera….

2024-01-20 20:00:00 fin : 2024-01-20 . .

2 rue Edmond Blanc Casino Barrière Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



The Casino Barrière Deauville opens its Barrière stage in the majestic setting of the Salon des Ambassadeurs for festive evenings of unmissable music. Disco, Motown and Latino… live shows to be enjoyed intensely.

DISCO – January 20, February 24, April 6, May 18, July 20, October 19, November 9, December 7

Rediscover the fever of the 1970s-1980s! It’s the reign of glitz and glitter, of carefree partying to the rhythm of the biggest hits of the era: « Boogie wonderland », « I will survive », « Can’t take my eyes », « Born to be alive », « Y.M.C.A. », « Sex machine », « Babylone », « Sunny », « Rasputin », « Daddy cool », Jackson five, Abba… The breathtaking performances of the eight artists set the tone for an evening full of promise, surprises and exuberance.

MOTOWN – February 3, March 16, April 20, June 8, August 17, October 26, December 14

An incredible musical show performed live by four artists who pay tribute to Motown and its African-American culture through the greatest hits of the 1970-1980s: Les Suprêmes, Aretha Franklin, Diana Ross, Jackson Five, The Temptations…

LATINO – February 14, March 31, May 4, June 29, September 14, November 23, November 30, December 21

In a 100% caliente atmosphere, come and rediscover the Latino flavour of your summer evenings.

The incredible entertainment provided by our 7 artists will take you on a journey through the greatest Latino hits of recent years: Shakira, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Marc Antony, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Compay Segundo, Juan Luis Guera…

El Casino Barrière Deauville le abre su escenario Barrière en el majestuoso marco del Salon des Ambassadeurs para veladas festivas al ritmo de canciones imprescindibles. Disco, Motown y Latino… espectáculos en directo para disfrutar intensamente.

DISCO – 20 de enero, 24 de febrero, 6 de abril, 18 de mayo, 20 de julio, 19 de octubre, 9 de noviembre, 7 de diciembre

¡Redescubra la emoción de los años 70 y 80! Era el reinado de la ostentación y el glamour, de la fiesta despreocupada al ritmo de los mayores éxitos de la época: « Boogie wonderland », « I will survive », « Can’t take my eyes », « Born to be alive », « Y.M.C.A. », « Sex machine », « Babylone », « Sunny », « Rasputin », « Daddy cool », Jackson five, Abba… Las impresionantes actuaciones de los ocho artistas marcaron el tono de una velada llena de promesas, sorpresas y exuberancia.

MOTOWN – 3 de febrero, 16 de marzo, 20 de abril, 8 de junio, 17 de agosto, 26 de octubre, 14 de diciembre

Un increíble espectáculo musical interpretado en directo por cuatro artistas que rinden homenaje a la Motown y a su cultura afroamericana a través de los grandes éxitos de los años 1970-1980: Les Suprêmes, Aretha Franklin, Diana Ross, Jackson Five, The Temptations…

LATINO – 14 de febrero, 31 de marzo, 4 de mayo, 29 de junio, 14 de septiembre, 23 de noviembre, 30 de noviembre, 21 de diciembre

En un ambiente 100% caliente, venga a redescubrir el sabor latino de sus noches de verano.

La increíble animación de nuestros 7 artistas le hará viajar a través de los mayores éxitos latinos de los últimos años: Shakira, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Marc Antony, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Compay Segundo, Juan Luis Guera…

Das Casino Barrière Deauville öffnet Ihnen seine Barrière-Bühne im majestätischen Rahmen des Salon des Ambassadeurs für festliche Abende im Rhythmus der unumgänglichen Lieder. Zwischen Disco, Motown und Latino… Live-Shows, die Sie intensiv erleben können.

DISCO – 20. Januar, 24. Februar, 6. April, 18. Mai, 20. Juli, 19. Oktober, 9. November, 7. Dezember

Entdecken Sie das Fieber der 1970er und 1980er Jahre wieder! Es ist die Herrschaft von Strass und Glitzer, einer unbeschwerten Party unter dem Rhythmus der größten Hits dieser Zeit: « Boogie wonderland », « I will survive », « Can’t take my eyes », « Born to be alive », « Y.M.C.A. », « Sex machine », « Babylone », « Sunny », « Rasputin », « Daddy cool », Jackson five, Abba… Die atemberaubende Darbietung der acht Künstler gibt den Ton für einen Abend voller Versprechungen, Überraschungen und Ausgelassenheit an.

MOTOWN – 3. Februar, 16. März, 20. April, 8. Juni, 17. August, 26. Oktober, 14. Dezember

Ein unglaubliches musikalisches Spektakel, live dargeboten von vier Künstlern, die Motown und seiner afroamerikanischen Kultur mit den größten Hits der 1970er und 1980er Jahre huldigen: Les Suprêmes, Aretha Franklin, Diana Ross, Jackson Five, The Temptations…

LATINO – 14. Februar, 31. März, 4. Mai, 29. Juni, 14. September, 23. November, 30. November, 21. Dezember

In einer 100%ig warmen Atmosphäre können Sie den Latinoduft Ihrer Sommerabende wiederentdecken.

Die unglaubliche Animation unserer 7 Künstler wird Sie durch die größten Latino-Hits der letzten Jahre führen: Shakira, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Marc Antony, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Compay Segundo, Juan Luis Guera…

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité