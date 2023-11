Michel Boujenah « Adieu les magnifiques ! » 2 rue Edmond Blanc Deauville, 31 décembre 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Les adieux des magnifiques.

Le théâtre est à la fois éphémère et éternel. J’ai, il y a bien longtemps, j’ai écris une phrase qui pourrait être mon blason :

« Tant qu’il y aura des auteurs pour nous écrire et des acteurs pour nous jouer on sera éternel ».

Alors j’ai décidé de dire adieux à ces personnages que j’aime tant. Maxo, Julot, Guigui, mes trois petits vendeurs de pantalons. Mes trois héros d’une aventure où ce qu’ils doivent sauver c’est la mémoire. Ils sont drôles et bouleversants. Ils sont la version imaginaire de la génération de mon père. Bien avant internet et le reste ils s’inquiétait de savoir si on se souviendrait d’eux ,dans deux ou trois générations.

Ils disent souvent :

– « Dans deux ou trois générations Les magnifiques ? Les magnifiques?… Ce n’est pas une marque de fromage ? »

Le décalage entre eux et leurs petits enfants est tel qu’ils sont sûr qu’ils vont disparaître. Mais c’est sans compter sur le bon dieu qui viendra à leur secours.

Alors à travers le rire et l’humour qui les caractérise ils vont se battre et bien sur gagner.

« On ne peut pas savoir où on va si l’on oublie d’où on vient ».

Alors ce sont des héros à la hauteur de Spartacus ou de Skywalker ou de Ulysse.

Bien sûr c’est une nouvelle version remplie de nouvelles choses tout simplement parce que les temps changent. Puis arrive peut-être la plus belle des magnifiques :

« Simone Boutboul ». Elle va parler avec ses petits et ses arrières petits enfants du monde d’aujourd’hui.

Bien vous vous posez la question : « Mais est-ce que c’est drôle ? »

Venez et vous verrez. Je vous embrasse tous.

MICHEL BOUJENAH.

2023-12-31 22:00:00 fin : 2023-12-31 . .

2 rue Edmond Blanc Casino Barrière Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



The farewell of the magnificent.

Theater is both ephemeral and eternal. A long time ago, I wrote a phrase that could be my coat of arms:

« As long as there are authors to write for us and actors to play us, we will be eternal.

So I decided to say goodbye to the characters I love so much. Maxo, Julot, Guigui, my three little trouser salesmen. My three heroes in an adventure where what they have to save is memory. They are funny and moving. They are the imaginary version of my father?s generation. Long before the Internet and everything else, they worried about whether they would be remembered two or three generations from now.

They often say:

– « In two or three generations Les magnifiques? Les magnifiques?… Isn’t that a brand of cheese? »

The gap between them and their grandchildren is such that they are sure they will disappear. But the good Lord comes to their rescue.

So, with their characteristic laughter and humor, they fight and win.

« You can’t know where you’re going if you forget where you came from ».

So they’re heroes on a par with Spartacus or Skywalker or Ulysses.

Of course, it’s a new version full of new things, simply because times change. Then comes perhaps the most beautiful of all:

« Simone Boutboul. She’ll be talking to her grandchildren and great-grandchildren about the world today.

So you ask yourself: « But is it funny?

Come and see. Love to you all.

MICHEL BOUJENAH

La despedida de los magníficos.

El teatro es a la vez efímero y eterno. Hace mucho tiempo escribí una frase que podría ser mi escudo de armas:

« Mientras haya autores que nos escriban y actores que nos interpreten, seremos eternos ».

Así que decidí despedirme de los personajes que tanto quiero. Maxo, Julot, Guigui, mis tres pequeños vendedores de pantalones. Mis tres héroes en una aventura donde lo que tienen que salvar es la memoria. Son divertidos y conmovedores. Son la versión imaginaria de la generación de mi padre. Mucho antes de Internet y de todo lo demás, se preocupaban de si serían recordados dentro de dos o tres generaciones.

A menudo dicen:

– « ¿Dentro de dos o tres generaciones Les magnifiques? ¿Les magnifiques? ¿No es una marca de queso?

La distancia que les separa de sus nietos es tal que están seguros de que desaparecerán. Pero Dios vendrá en su rescate.

Así que, con su risa y humor característicos, luchan y ganan.

« No puedes saber adónde vas si olvidas de dónde vienes ».

Así que son héroes a la altura de Espartaco, Skywalker o Ulises.

Por supuesto, es una nueva versión llena de cosas nuevas, simplemente porque los tiempos cambian. Luego viene quizás la más bella de todas:

« Simone Boutboul ». Ella hablará a sus nietos y bisnietos sobre el mundo actual.

Usted se preguntará: « ¿Pero tiene gracia?

Venid a verlo. Un abrazo a todos.

MICHEL BOUJENAH

Der Abschied der Wunderbaren.

Das Theater ist sowohl vergänglich als auch ewig. Vor langer Zeit habe ich einen Satz geschrieben, der mein Wappen sein könnte:

« Solange es Autoren gibt, die uns schreiben, und Schauspieler, die uns spielen, werden wir ewig leben ».

Also habe ich beschlossen, mich von den Figuren, die ich so sehr liebe, zu verabschieden. Maxo, Julot und Guigui, meine drei kleinen Hosenverkäufer. Meine drei Helden in einem Abenteuer, in dem sie nur ihre Erinnerungen retten müssen. Sie sind lustig und erschütternd. Sie sind die imaginäre Version der Generation meines Vaters. Lange vor dem Internet und dem Rest machten sie sich Sorgen darüber, ob man sich in zwei oder drei Generationen noch an sie erinnern würde.

Sie sagten oft:

– « In zwei oder drei Generationen werden die Wunderbaren? Die Wunderbaren? Ist das nicht eine Käsemarke? »

Die Kluft zwischen ihnen und ihren Enkeln ist so groß, dass sie sich sicher sind, dass sie verschwinden werden. Aber sie haben nicht mit dem lieben Gott gerechnet, der ihnen zu Hilfe kommen wird.

Mit Lachen und Humor, der sie auszeichnet, werden sie kämpfen und natürlich gewinnen.

« Man kann nicht wissen, wohin man geht, wenn man vergisst, woher man kommt.

Sie sind also Helden, die es mit Spartacus, Skywalker oder Odysseus aufnehmen können.

Natürlich ist es eine neue Version, die mit neuen Dingen gefüllt ist, weil sich die Zeiten ändern. Und dann kommt vielleicht die schönste aller wunderbaren Geschichten:

« Simone Boutboul ». Sie wird mit ihren Enkeln und Urenkeln über die Welt von heute sprechen.

Sie werden sich fragen: « Ist das lustig?

Kommen Sie und finden Sie es heraus. Ich umarme euch alle.

MICHEL BOUJENAH

Mise à jour le 2023-11-22 par OT SPL Deauville