Grand bal de la croix rouge – Gala du cheval de Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville, 26 août 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

La participation au dîner spectacle et la vente aux enchères permettront de soutenir les actions de la Croix Rouge.

« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde y parviennent » Henry Dunant, fondateur de la Croix Rouge.

2023-08-26 à 19:30:00 ; fin : 2023-08-26 . .

2 rue Edmond Blanc Casino Barrière Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



Participation in the dinner show and auction will help support the Red Cross.

« Only those who are foolish enough to think they can change the world succeed » Henry Dunant, founder of the Red Cross

La asistencia a la cena-espectáculo y a la subasta contribuirá a apoyar a la Cruz Roja.

« Sólo triunfan los que están lo bastante locos para pensar que pueden cambiar el mundo » Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja

Durch die Teilnahme an der Dinnershow und die Versteigerung werden die Aktionen des Roten Kreuzes unterstützt.

« Nur diejenigen, die verrückt genug sind, zu glauben, dass sie die Welt verändern können, schaffen es » Henry Dunant, Gründer des Roten Kreuzes

