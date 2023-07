Festival International de Bridge 2 rue Edmond Blanc Deauville, 20 juillet 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Véritable référence internationale, le Festival Mondial de Bridge de Deauville réunit 1300 bridgeurs venus du monde entier et de tous niveaux, du champion du monde à l’amateur. L’occasion rêvée pour chacun de côtoyer les pus grands champions et d’assouvir sa passion.

Les tournois :

20 juillet : tournoi normand

21 au 23 juillet : Open Barrière par paires

24 au 26 juillet : tournoi par équipes

25 et 26 juillet : Trophée 3e et 4e séries

27 juillet : IMP (International Match Points) par paires

28 et 29 juillet : Mixte Afer (ou dames).

2 rue Edmond Blanc Casino Barrière Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie



A true international reference, the World Bridge Festival of Deauville brings together 1300 bridge players from all over the world and of all levels, from world champions to amateurs. The perfect opportunity for everyone to rub shoulders with the greatest champions and to indulge their passion.

The tournaments

july 20: Normandy tournament

july 21 to 23: Open Barrière by pairs

july 24 to 26: Team tournament

july 25 and 26: 3rd and 4th series trophy

july 27: IMP (International Match Points) by pairs

july 28 and 29: Mixed Afer (or ladies)

Verdadera referencia internacional, el Festival Mundial de Bridge de Deauville reúne a 1300 jugadores de bridge de todo el mundo y de todos los niveles, desde campeones del mundo hasta aficionados. La oportunidad perfecta para que todos se codeen con los grandes campeones y den rienda suelta a su pasión.

Los torneos

20 de julio: Torneo de Normandía

del 21 al 23 de julio: Barrière Open por parejas

del 24 al 26 de julio: Torneo por equipos

25 y 26 de julio: trofeo de la 3ª y 4ª serie

27 de julio: IMP (International Match Points) por parejas

28 y 29 de julio: Afer mixto (o damas)

Das Festival Mondial de Bridge in Deauville ist eine internationale Referenz und bringt 1300 Bridgespieler aus der ganzen Welt zusammen, die vom Weltmeister bis zum Amateur alle Spielstärken vertreten. Es ist die perfekte Gelegenheit für jeden, den größten Champions zu begegnen und seiner Leidenschaft zu frönen.

Die Turniere

20. Juli: Turnier in der Normandie

21. bis 23. Juli: Barrière Open für Paare

24. bis 26. Juli: Turnier für Mannschaften

25. und 26. Juli: Trophäe 3. und 4

27. Juli: IMP (International Match Points) für Paare

28. und 29. Juli: Afer Mixed (oder Damen)

