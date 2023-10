ATELIER LAINE ET CROCHET 2 Rue Échallard de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais, 26 octobre 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Mareuil-sur-Lay-Dissais,Vendée

Myriam propose une initiation ou un perfectionnement en tricot ou crochet avec de la laine écologique Myriam propose des laines écologiques issues de ses moutons, chèvres et alpagas qu’elle élève. Passionnée de fibres naturelles , elle réalise ses teintures de manière écologique et artisanale..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:30:00. .

2 Rue Échallard de la Boulaye

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire



Myriam proposes an initiation or an improvement in knitting or crocheting with ecological wool. Myriam proposes ecological wools from her sheep, goats and alpacas that she raises. Passionate about natural fibers, she makes her dyes in an ecological and artisanal way.

Myriam ofrece una iniciación o un perfeccionamiento en el tejido de punto o ganchillo con lana ecológica. Myriam ofrece lana ecológica de sus ovejas, cabras y alpacas que cría. Apasionada de las fibras naturales, las tiñe de forma ecológica y tradicional.

Myriam bietet eine Einführung oder eine Fortbildung in Stricken oder Häkeln mit ökologischer Wolle an Myriam bietet ökologische Wolle von ihren Schafen, Ziegen und Alpakas an, die sie züchtet. Sie ist eine leidenschaftliche Anhängerin von Naturfasern und färbt auf ökologische und handwerkliche Weise.

Mise à jour le 2023-10-13 par Vendée Expansion