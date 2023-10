ATELIER PEINTURE À L’AIGUILLE 2 Rue Échallard de la Boulaye Mareuil-sur-Lay-Dissais, 19 octobre 2023, Mareuil-sur-Lay-Dissais.

Mareuil-sur-Lay-Dissais,Vendée

La peinture à l’aiguille, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une technique de broderie qui consiste à reproduire une image (photo, dessin, aquarelle…) en produisant un effet de relief. Comme en peinture, on rend compte de l’ombre et de la lumière par le choix des couleurs et le sens des points..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 17:00:00. .

2 Rue Échallard de la Boulaye

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire



What is needlepoint? It is an embroidery technique that consists in reproducing an image (photo, drawing, watercolor?) by producing a relief effect. As in painting, the choice of colors and the direction of the stitches are used to create light and shadow.

¿Qué es el punto de aguja? Es una técnica de bordado que consiste en reproducir una imagen (foto, dibujo, acuarela…) produciendo un efecto de relieve. Como en la pintura, la luz y la sombra se reflejan en la elección de los colores y la dirección de las puntadas.

Was ist eine Nadelmalerei? Es handelt sich um eine Stickereitechnik, bei der ein Bild (Foto, Zeichnung, Aquarell?) mit einem Reliefeffekt reproduziert wird. Wie in der Malerei werden Licht und Schatten durch die Wahl der Farben und die Richtung der Stiche wiedergegeben.

Mise à jour le 2023-10-12 par Vendée Expansion