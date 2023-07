Rêves Party 2 Rue d’Yverdon Évrecy, 18 juillet 2023, Évrecy.

Évrecy,Calvados

La Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon s’associe à la Troupe des Rêveurs New World et aux 5 centres de loisirs du territoire pour proposer une programmation artistique sur la période estivale. La Troupe des Rêveurs est un collectif d’artistes des arts de la rue pluridisciplinaire : danse, théâtre, conte, marionnette, musique, chant et arts plastiques.

Au programme cet été sur le territoire de la CCVOO : spectacles et ateliers à destination des jeunes, de leurs familles, et plus largement des habitants du territoire….

2 Rue d’Yverdon

Évrecy 14210 Calvados Normandie



The Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon has teamed up with the Troupe des Rêveurs New World and 5 local leisure centers to offer an artistic program for the summer. La Troupe des Rêveurs is a multi-disciplinary collective of street arts artists: dance, theater, storytelling, puppetry, music, singing and visual arts.

On the program this summer on the CCVOO territory: shows and workshops for young people, their families and, more generally, local residents…

La Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon se asocia con la Troupe des Rêveurs New World y los 5 centros de ocio locales para ofrecer un programa artístico durante el periodo estival. La Troupe des Rêveurs es un grupo pluridisciplinar de artistas de calle que se dedican a la danza, el teatro, los cuentos, las marionetas, la música, el canto y las artes plásticas.

En el programa de este verano en la zona CCVOO: espectáculos y talleres para los jóvenes, sus familias y, más ampliamente, los vecinos…

Die Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon arbeitet mit der Troupe des Rêveurs New World und den 5 Freizeitzentren der Region zusammen, um ein künstlerisches Programm für die Sommermonate anzubieten. Die Troupe des Rêveurs ist ein multidisziplinäres Künstlerkollektiv im Bereich der Straßenkunst: Tanz, Theater, Märchen, Marionetten, Musik, Gesang und bildende Künste.

Auf dem Programm stehen diesen Sommer auf dem Gebiet der CCVOO: Aufführungen und Workshops für Jugendliche, ihre Familien und im weiteren Sinne für die Bewohner des Gebiets…

