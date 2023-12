CONCERT DE NOËL 2 Rue du Vieux Martres Martres-Tolosane, 1 décembre 2023, Martres-Tolosane.

Martres-Tolosane,Haute-Garonne

Concert de Noël par l’ensemble vocal « L’Orée des Voix » dirigé par Reynier silegas Ramirez et les chanteurs d’un stage organisé par l’association Voix O’Show.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

2 Rue du Vieux Martres EGLISE

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie



Christmas concert by the « L’Orée des Voix » vocal ensemble, directed by Reynier Silegas Ramirez, and singers from a course organized by the Voix O’Show association

Concierto de Navidad del conjunto vocal « L’Orée des Voix » dirigido por Reynier Silegas Ramirez y cantantes de un curso organizado por la asociación Voix O’Show

Weihnachtskonzert des Vokalensembles « L’Orée des Voix » unter der Leitung von Reynier silegas Ramirez und der Sänger eines von der Vereinigung Voix O’Show organisierten Workshops

