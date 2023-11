Repas spectacle 2 rue du Verger Naves Catégories d’Évènement: Allier

Naves Repas spectacle 2 rue du Verger Naves, 19 novembre 2023, Naves. Naves,Allier ALIGOT à volonté suivi d’un spectacle de magie..

2023-11-19 12:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

2 rue du Verger Salle Polyvalente

Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



ALIGOT à volonté followed by a magic show. ALIGOT à volonté seguido de un espectáculo de magia. ALIGOT nach Belieben gefolgt von einer Zaubershow. Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, Naves Autres Lieu 2 rue du Verger Adresse 2 rue du Verger Salle Polyvalente Ville Naves Departement Allier Lieu Ville 2 rue du Verger Naves latitude longitude 46.177104;3.114158

2 rue du Verger Naves Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naves/