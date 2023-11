Aligot 2 rue du Verger Naves, 19 novembre 2023, Naves.

Naves,Allier

ALIGOT à volonté(entrée – dessert) suivi d’un spectacle de magie aussi bien pour les grands que les petits..

2023-11-19 12:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

2 rue du Verger Salle polyvalente

Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



All-you-can-eat ALIGOT (starter – dessert) followed by a magic show for young and old alike.

Todo lo que puedas comer ALIGOT (entrante – postre) seguido de un espectáculo de magia para grandes y pequeños.

ALIGOT à All-you-can-eat(Vorspeise – Dessert) gefolgt von einer Zaubershow sowohl für große als auch für kleine Zuschauer.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme Val de Sioule