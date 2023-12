Ouïr et zieuter – épisode 2 2 Rue du Vatinois Retheuil Catégories d’Évènement: Aisne

Retheuil Ouïr et zieuter – épisode 2 2 Rue du Vatinois Retheuil, 8 juin 2024, Retheuil. Retheuil Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 08:30:00

fin : 2024-06-08 12:00:00 . Après le premier épisode à l’écoute des oiseaux en avril, retrouvez vos guides sur le même parcours afin de comparer. 0 .

2 Rue du Vatinois

Retheuil 02600 Aisne Hauts-de-France

