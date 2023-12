Ouïr et zieuter – épisode 1 2 Rue du Vatinois Retheuil Catégories d’Évènement: Aisne

Début : 2024-04-13 08:30:00

fin : 2024-04-13 12:00:00 . Jacques et Rodolphe Viez vous guident lors d’une matinée à l’écoute des oiseaux. La second épisode aura lieu en juin, sur le même parcours, afin de comparer. 0 .

Retheuil 02600

