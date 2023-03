LiberTàl’art 2 rue du Temples 26450 Puy Saint Martin Puy-Saint-Martin Catégories d’Évènement: Drôme

LiberTàl’art 2 rue du Temples 26450 Puy Saint Martin, 1 avril 2023, Puy-Saint-Martin. LiberTàl’art 1 et 2 avril 2 rue du Temples 26450 Puy Saint Martin LiberT à l’art, (Prononcez « Liberté à l’art ») weekend d’expositions d’artistes chez les habitants du village, aura lieu dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) les 1er et 2 avril. Il s’agit d’un parcours gratuit dans Puy Saint Martin. Une œuvre de chaque artisan sera exposée au Temple puis un parcours numéroté mènera les visiteurs d’une maison à l’autre pour, échanger avec les créateurs, découvrir les œuvres et pourquoi pas, devenir propriétaire d’une œuvre d’art. 15 lieux s’ouvriront à 20 artistes, sculpteurs, photographes techniciens, céramistes, ferronniers… L’accueil se fera au Temple :

le samedi 1er avril de 14h à 19h

le samedi 1er avril de 14h à 19h

et le dimanche 2 avril de 10h à 18h. Un plan du village sera mis à disposition qui indiquera les adresses des lieux à visiter, les parkings et les animations du village. Le samedi soir, un concert aura lieu à la salle des fêtes.

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 week end artistique liberTàl’art Association Libertalia

