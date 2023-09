Cave de Noël – Participez à un goûter de Noël au Domaine de Colmar 2 rue du Stauffen Colmar, 1 décembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Dégustation de 3 vins de fête avec des douceurs de Noël.

Réservation sous https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 16:00:00. EUR.

2 rue du Stauffen

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Tasting of 3 festive wines with Christmas sweets.

Reservations at https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace

Degustación de 3 vinos festivos con dulces navideños.

Reservas en https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace

Verkostung von 3 festlichen Weinen mit weihnachtlichen Leckereien.

Reservierung unter https://www.alecoledesvins.fr/region/alsace

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de tourisme de Colmar